América recibe a Tigres en duelo clave

El conjunto de "Las Águilas" del América tienen una dura prueba ante los Tigres dirigidos por Guido Pizarro, pues el conjunto regio busca enderezar las riendas del camino después de arrastrar dos derrotas consecutivas. Dicho encuentro será correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX y tendrá lugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

André Jardine y sus muchachos saben que sería un error subestimar a Tigres únicamente por el mal momento que arrastras tras hilar dos derrotas consecutivas, la primera ante Cruz Azul, y la segunda ante Pachuca en su propia casa, "El Volcán". Los felinos son capaces de revertir dicha situación, y más a sabiendas de que tienen un plantel muy completo y competitivo, incluso de los más caros de la Liga MX, por ende, presenciaremos uno de los encuentros más llamativos de la Jornada 8 del presente certamen.

Por su parte los del Nido saben que ante sus ojos tienen una oportunidad de demostrar para que instancias están en el torneo, pues ante un rival de jerarquía como lo es Tigres, tendrán que emprender su vuelo y alcanzar la victoria, solo de esta forma podrán seguir escalando en la porcentual y así seguir aspirando a la Liguilla.



América vs Tigres

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 9:10 pm

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN