América sufre derrota ante Chivas en el Clásico de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de que el estadio Ciudad de los Deportes se pintara de rojiblanco, Henry Martín no solamente lamentó la derrota que las Águilas del América vivieron en el Clásico de México, también el conato de bronca que se desató entre ambos equipos.

El delantero azulcrema advirtió que —por la situación que se vive en el país— es importante hacer un llamado de cero violencia en el balompié mexicano: "Debimos ser más inteligentes ambos equipos y mandar un mensaje claro hacia afuera de que no hay violencia. [...] Sí es un rival que nos duele perder, pero creo que tenemos que ser más inteligentes y mandar mejores mensajes hacia afuera", aseveró.

Pese a que el pleito entre los futbolistas alargó de más el partido y permitió que Alejandro Zendejas anotara en favor de las Águilas, la presión que ejerció Chivas en el segundo tiempo del Clásico Nacional permitió que la victoria quedara en sus manos, gracias a los goles del "Piojo" Alvarado y la "Hormiga" González.

"Lo dije: ellos no juegan mal. Hoy les salió y toca aceptarlo, darle vuelta a esto porque tenemos un partido muy importante en los siguientes días", sentenció Henry Martín.

Palabras similares a las del estratega brasileño, André Jardine. En conferencia de prensa, reconoció que esto le servirá a América como dosis de humildad, más aún porque los números de la histórica rivalidad le pertenecían a los azulcremas.

"Hoy hay que tener una dosis grande de humildad y reconocer el partido que hizo Chivas. Nos superó. Sumaron tres puntos y nosotros hay que mirar para lo que viene. Creo que el primer tiempo fuimos dominantes sin producir tantas chances. Para mí, Chivas hizo su mejor partido defensivamente hablando", aceptó Jardine.

Las Águilas no solamente perdieron el invicto en el torneo Apertura 2025, también dejaron escapar la posibilidad de coronarse con su victoria número cien ante el acérrimo rival, por lo que la tristeza en el plantel se mantiene presente.

¿Qué sigue para el América de André Jardine?

Como parte de la novena fecha del torneo, los Azulcremas visitarán a los Rayados de Monterrey en el "Gigante de Acero".

Para este compromiso, el estratega brasileño no quiso adelantarse, ya que "el futbol es partido a partido, cada uno tiene su historia. Tú analizas el partido de una forma... Llegas y cambia".

El duelo se disputará hasta el próximo sábado, 20 de septiembre, a las 21:05 de la noche (en tiempo del centro de México).