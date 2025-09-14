logo pulso
ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Rizzo se retira con Cachorros

Casi atrapa un jonrón en las famosas gradas de Wrigley Field

Por AP

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
Rizzo se retira con Cachorros

CHICAGO.- Anthony Rizzo celebró su retiro en las famosas gradas del Wrigley Field.

Fue un gran día.

Rizzo se unió el sábado a los Cachorros de Chicago como embajador del equipo y realizó el primer lanzamiento ceremonial al jardinero Ian Happ, uno de sus excompañeros, antes de tomar asiento en las gradas del jardín izquierdo para el juego de la tarde contra Tampa Bay.

Rizzo, de 36 años, casi atrapó el primer jonrón en la carrera de Moisés Ballesteros para Chicago en la segunda entrada, pero se le escapó de las manos. Un aficionado junto a Rizzo recuperó la pelota.

Rizzo, un veterano de 14 años en las Grandes Ligas, dijo que planeaba comer un hot dog, beber bebidas alcohólicas y posiblemente lanzar una pelota a Happ en el jardín izquierdo.

“Tengo un día para realmente disfrutarlo”, expresó Rizzo.

Rizzo debutó en las Grandes Ligas con San Diego en 2011, pero alcanzó la fama después de ser traspasado a Chicago en enero de 2012.

Tres veces elegido al Juego de Estrellas y cuatro veces ganador del Guante de Oro bateó para .272 con 242 jonrones y 784 carreras impulsadas en diez años con los Cachorros. Ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en 2016, el primer título de la franquicia desde 1908.

Rizzo fue traspasado a los Yankees de Nueva York como parte de una venta masiva en la fecha límite de 2021.

