Se llevó a cabo la develación de la escultura de San Luis Rey de Francia, que ahora se ubica al costado de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, en la Plaza de Armas.

La obra, creada por el escultor Mario Luis Cuevas, representa la fe, la justicia y la solidaridad, valores asociados al santo patrono de la ciudad. Durante la presentación, Cuevas destacó que la escultura fue objeto de una restauración y una modificación histórica, sustituyendo la orbe que originalmente portaba en la mano izquierda por una corona de espinas sobre un cojín.

Este cambio enfatiza la humildad, el servicio de San Luis IX y el significado religioso y social de la pieza, la ceremonia reunió a autoridades locales, cónsules extranjeros y ciudadanos interesados en la recuperación y presentación de este símbolo histórico.

El monumento combina elementos simbólicos que remiten a la vida del santo: la corona recuerda el sacrificio de Cristo, mientras que la postura y expresión de la figura reflejan su compromiso con la justicia y la atención a los más necesitados. La obra está acompañada por un basamento de cantera, elaborado por artesanos locales, que integra tradición y técnica en un conjunto armonioso con la arquitectura del centro histórico.

Durante el evento se resalto el diálogo entre historiadores y expertos en iconografía que condujo a la corrección histórica de la escultura. Se subrayó que la acción no solo responde a criterios estéticos, sino también a la fidelidad histórica y a la significación cultural de San Luis Rey de Francia para la identidad potosina.