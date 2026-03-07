América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Con la mente puesta en la Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf, André Jardine volvió a mandar un 11 distinto frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Victoria de América en Corregidora ante Querétaro

Sin embargo, en esta ocasión sí le resultó. Las Águilas del América se impusieron (1-2) en el estadio Corregidora con una magistral exhibición de Brian Rodríguez y con la sorpresiva sustitución de Luis Ángel Malagón en la portería por Rodolfo Cota.

Los azulcrema cortaron la mala racha de dos derrotas en fila con su triunfo en suelo queretano. Victoria que los mete momentánea a los puestos de Liguilla. Pero más allá de los tres puntos, el funcionamiento de los capitalinos aún deja muchas dudas.

Después de una gran falla de Patricio Salas, Brian Rodríguez abrió el marcador al minuto 21 con un gran gol. El "Rayito" condujo el balón desde medio campo y se quitó a tres rivales, sumado el portero, para convertir el primero de la tarde.

Detalles del partido y desempeño de los jugadores

Con muy poco, Querétaro puso en aprietos a las Águilas que a minutos del final del primer tiempo lograron igualar el marcador con un cabezazo de Alí Ávila. El delantero de los Gallos remató entre Israel Reyes y Erick Sánchez para vencer a Rodolfo Cota.

Los de Coapa renunciaron al ataque y por poco lo pagan en la primera parte. En el segundo tiempo la historia fue similar, aunque esta vez no dejaron escapar la ventaja.

'Pato' Salas limpió su error con el gol de la victoria azulcrema. El canterano de las Águilas definió de gran manera el 1-2 definitivo para darle su cuarta victoria del Clausura 2026 a las Águilas.

Al interior del Nido niegan crisis, que el vestidor este roto y aseguran que saldrán del bache en el que están. Ganaron, pero las dudas no se disipan en el terreno de juego. Importante victoria azulcrema que devuelve calma en Coapa antes de viajar a Philadelphia para disputar los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.