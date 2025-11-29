América vs. Rayados, ¿A qué hora y dónde ver el juego de hoy?

América busca esta tarde su boleto a las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero no será tarea sencilla para los dirigidos por André Jardine, que llegan en desventaja por dos goles.

Luego de caer 2-0, en el Gigante de Acero frente a los Rayados de Monterrey, los azulcrema tienen la obligación de ganar para seguir con vida en este certamen y evitar algo que nunca han sufrido desde la llegada de Jardine.

América nunca ha sido eliminado, en cuatro torneos bajo el mando del brasileño las Águilas han disputado cuatro finales de Liga MX. Aunque jamás habían llegado a una serie de vuelta con un déficit de dos tantos.

América con equipo completo y Monterrey con la ausencia del argentino Lucas Ocampos, así llegan ambos equipos a este compromiso que definirá al primer semifinalista del certamen Apertura 2025.

Para esta tarde en el estadio Ciudad de los Deportes se espera un lleno luego de que los azulcrema anunciaran boletos agotados para buscar el pase a la siguiente ronda.



¿Cuándo y dónde ver el América vs Rayados?

El choque por la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey sí será transmitido por televisión abierta.

· Fecha: Sábado 29 de noviembre

· Horario: 17:00

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.



¿Qué necesita el América para avanzar?

Las Águilas del América deben ganas esta tarde, pero ni con alcanzar el triunfo bastaría.

América debe ganar, por lo menos, por diferencia de dos goles. Ganar por uno, empatar o perder consumaría un fracaso más este año 2025.