logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sergio Ramos dejará a Rayados al final del torneo

El defensor español será agente libre en 2026 mientras Monterrey busca cerrar su pase a semifinales

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 09:04 a.m.
A
Sergio Ramos dejará a Rayados al final del torneo

Después de vencer al América en el partido de ida de cuartos de final del Apertura 2025, la afición de Rayados recibió una noticia que les cayó como un balde de agua fría. Su capitán y estrella, Sergio Ramos, abandonará al club al terminar su participación en este torneo.

Primero fue el periodista español Juanfe Sanz Pérez de El Chiringuito quien presentó la exclusiva y en la mañana de este sábado, horas antes de que la Pandilla juegue la vuelta contra las Águilas en el estadio Ciudad de los Deportes, el italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó su información.

"La decisión ha sido tomada: Sergio Ramos se irá de Rayados e intentará un nuevo capítulo en su carrera. El deseo es de unirse a un nuevo club, no retirarse a esta etapa como reportó Juanfe Sanz Pérez. Ramos estará disponible como agente libre en 2026", publicó Romano en X, antes Twitter.

En Monterrey confían que el español se espere a negociar con la directiva encabezada por el 'Tato' Noriega, pero por ahora ningún directivo albiazul salió a responder si Ramos seguirá en el equipo o no.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mientras tanto, Rayados se prepara para visitar al América este sábado a las 17:00 horas con el objetivo de mantener la ventaja de 2 goles para avanzar a las semifinales. Como reveló Sanz Pérez: si Ramos se irá... buscará que sea con un campeonato de Liga MX bajo el brazo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sergio Ramos dejará a Rayados al final del torneo
Sergio Ramos dejará a Rayados al final del torneo

Sergio Ramos dejará a Rayados al final del torneo

SLP

El Universal

El defensor español será agente libre en 2026 mientras Monterrey busca cerrar su pase a semifinales

Cruz Azul y Chivas se juegan la vida en la vuelta
Cruz Azul y Chivas se juegan la vida en la vuelta

Cruz Azul y Chivas se juegan la vida en la vuelta

SLP

El Universal

Ambos llegan con el global 0-0, pero la Máquina tiene la ventaja del empate; el Rebaño está obligado a ganar

Tigres va a intentarlo todo
Tigres va a intentarlo todo

Tigres va a intentarlo todo

SLP

El Universal

España iguala con Alemania
España iguala con Alemania

España iguala con Alemania

SLP

AP

No se hacen daño en la ida de la final de la Liga de Naciones Femenina