Analizan fecha para reagendar presentación de actividades del Mundial

La presidenta de México evalúa nueva fecha para dar a conocer las actividades del Mundial de Fútbol 2026

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 02:37 p.m.
A
Analizan fecha para reagendar presentación de actividades del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que revisarán cuándo se volverá a reagendar la presentación de las actividades del Mundial de Fútbol 2026, las cuales se tenían contempladas darlas a conocer este lunes en el Complejo Cultural Los Pinos.

En ese sentido, la mandataria federal indicó que, por sensibilidad, la presentación del Mundial 2026 fue cancelada a raíz de los hechos del fin de semana.

"La cancelamos, porque no era apropiado el momento evidentemente, tenemos sensibilidad, no somos un gobierno insensible, era una fiesta de bailables, futbol, etcétera en Los Pinos para informar sobre el Mundial.

"Obviamente lo que ocurrió en Sonora, lo que ocurrió en Michoacán, pues no lo vamos a hacer en este momento, hay que tener sensibilidad, pospusimos la presentación del mundial y contestamos siempre las preguntas", sostuvo en Palacio Nacional.

En Sonora, el sábado, una explosión dejó como saldo más de 20 personas muertas en una tienda comercial, y más tarde, en Michoacán, el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado.

Es la segunda vez que se pospone la presentación del mundial, la primera fue por las lluvias extraordinarias en cinco estados.

