Leao y Maignan dan la victoria al Milan

Por AP

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Leao y Maignan dan la victoria al Milan

ROMA.- Rafael Leao no ha mostrado este tipo de forma con regularidad desde que fue el MVP de la Serie A hace cuatro temporadas y llevó al AC Milan al título de liga.

Mike Maignan también destacó su importancia para los Rossoneri el domingo.

Una carrera de Leao llevó al único gol y Maignan preservó la ventaja al detener el penal del argentino Paulo Dybala cerca del final en una victoria por 1-0 sobre la Roma.

Poco antes del descanso, Leao aceleró desde el flanco izquierdo en un contraataque y retrocedió para que Strahinja Pavlovic anotara.

Leao también creó varias más oportunidades en San Siro, con una parada a una mano del portero de la Roma, Mile Svilar, negándole en la segunda mitad.

También hubo un despeje en la línea de gol del defensor de la Roma, Mario Hermoso, para negar a Leao.

Maignan luego negó a Dybala al lanzarse a su izquierda para desviar su disparo. Para empeorar las cosas para la Roma, Dybala pareció lesionarse al ejecutar el penal y tuvo que salir del partido en los minutos finales. Había convertido los 18 penales anteriores con la Roma.

Leao se perdió el primer mes de la temporada debido a una lesión en la pantorrilla, pero ha vuelto.

