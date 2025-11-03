Barsa respira, vence al Elche

MADRID.- Lamine Yamal anotó temprano y el Barcelona se recuperó de su derrota en el Clásico al vencer el domingo 3-1 al Elche en casa para recuperar el segundo lugar en la liga española.

Ferrán Torres y Marcus Rashford también anotaron para el Barcelona, una semana después de perder 2-1 ante el Real Madrid en el primer clásico de la temporada.

El Barcelona está a cinco puntos del Madrid, líder de La Liga, que goleó 4-0 al Valencia en casa el sábado. El Barcelona entró al partido en tercer lugar, un punto detrás del Villarreal, que derrotó el sábado 4-0 al Rayo Vallecano.

Yamal, criticado por algunos tras una actuación mediocre contra el Madrid, puso a los locales por delante con un disparo desde dentro del área en el noveno minuto tras la asistencia de Alejandro Balde. Torres aumentó la ventaja tres minutos después tras un pase de Fermín López.

Elche respondió con un gol de Rafa Mir en un contragolpe al 42, pero Rashford aumentó la ventaja del Barcelona con un disparo de zurda al 61 para su sexto gol de la temporada en su nuevo club.

A Rashford le anularon una anotación a los 52 minutos por fuera de juego en la jugada previa, y Mir casi igualó para los visitantes al 55 con un disparo curvado que rozó el travesaño. Mir también golpeó el poste con su equipo abajo 3-1 al 68 después de una buena parada del guardameta del Barcelona Wojciech Szczesny.

Elche, que se encuentra en el noveno lugar, no ha ganado en cuatro partidos consecutivos de liga, incluyendo tres derrotas.

El Barcelona, que había perdido tres de sus cinco partidos anteriores en todas las competiciones, sigue jugando en el estadio de Montjuic mientras espera los permisos adecuados para reabrir el renovado Camp Nou.