André Jardine confirma la baja de Igor Lichnovsky

Por El Universal

Enero 08, 2026 04:30 p.m.
A
Igor Lichnovsky / Archivo

Igor Lichnovsky / Archivo

Las Águilas del América aún planean movimientos importantes para este torneo Clausura 2026 y el técnico André Jardine así lo confirmó.
En conferencia de prensa, el estratega brasileño confirmó la baja del Central chileno Igor Lichnovsky, en una decisión que le costó tomar, pero asegura, era lo mejor para el club azulcrema.
"El motivo principal es ese. La reflexión que hicimos en vacaciones, llegué a la conclusión que era importante el movimiento de sacar un central y traer un contención más. Con Jona a veces nos sentíamos cortos en esa función", declaró el brasileño.
Asimismo, destacó que la salida del sudamericano ayudará al crecimiento de los canteranos Ramón Juárez y Miguel Vázquez.
"Por el crecimiento de Ramón Juárez, Miguel Vázquez, sentí que era el momento para que Igor busque otro camino para su carrera sin dejarlo de reconocer. Nos duele también, pero hay que ser fríos y analizar lo que el club necesita. Hablé con él en vacaciones, nos toca dar las malas noticias y con un poco de dolor porque me gusta el jugador y la persona", agregó André Jardine.

