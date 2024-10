André Jardine explotó contra el arbitraje y deja mensaje a la FMF

Este miércoles el América logró rescatar un empate polémico en su visita a los Xolos de Tijuana en el estadio Caliente; sin embargo, el director técnico André Jardine explotó contra el arbitraje por decisiones que marcaron el rumbo del partido y aseguró que "lo que pasó no puede volver a pasar".

En conferencia de prensa al final del partido, el estratega brasileño arremetió contra el juez central Fernando Hernández Gómez.

"El partido tenía todo para que al descanso nos fuéramos ganando 1-0, tenía todo para ser otro tipo de partido, el primer gol tiene que ver más con el arbitraje que con los méritos de Tijuana, ya te complica un poco porque es un gol completamente ilegítimo en mi visión, era una falta escandalosa, no concibo cómo ni el árbitro ni el VAR marcan, quiero hacer esta protesta" declaró Jardine.

"También, decir a la Federación, que no tarda en multarme, que tiene que hacer algo con relación al arbitraje, lo que pasó aquí que no puede volver a pasar, estamos compitiendo partidos importantes, cada punto puede ser crucial en la clasificación y si la liga mexicana quiere ser una liga importante, que veo esta liga con mucha condición para ser una liga importante en todo el mundo, está creciendo para esto, pero el tema arbitral es importante también" agregó.

El cerebro detrás del reciente bicampeonato azulcrema no pudo controlar su frustración, aunque llamó a la Federación Mexicana de Futbol a no multarlo por reclamar.

"Lo que pasó aquí no puede volver a pasar, una falta como esta no es normal que no se pite. Hay que entender qué pasó, espero que no piensen en multar, apenas estoy hablando la verdad y lo que estoy sintiendo, que piensen hacer algo para que no pase de nuevo esto" expresó Jardine.