Ángel Sepúlveda regresa a Chivas

Ángel Sepúlveda será jugador de Chivas a partir del Clausura 2026. El delantero mexicano viajó este miércoles a Guadalajara para cerrar su traspaso y comenzar su segunda etapa con el club, tras su salida reciente de Cruz Azul.

La directiva rojiblanca lo contempla como una pieza para el frente ofensivo.

A su salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ángel Sepúlveda reconoció que la decisión no fue sencilla.

Agradeció a Cruz Azul y destacó el reto que implica volver al Rebaño Sagrado. "Es una gran oportunidad que vimos con mi familia. Es un compromiso y una responsabilidad", dijo antes de abordar el vuelo.

El delantero realizará exámenes médicos y pruebas físicas en Verde Valle. Tras completar el protocolo, Chivas hará oficial su fichaje y lo integrará al grupo que iniciará la preparación rumbo al Clausura 2026. El cuerpo técnico espera que se sume de inmediato a los trabajos.

Esta será la segunda etapa de Ángel Sepúlveda con Chivas. En el Apertura 2018 tuvo una participación breve, con diez partidos disputados entre Liga MX y Copa MX. Marcó un gol en el torneo copero y salió del club al finalizar ese semestre.

Después de su salida, el atacante pasó por Necaxa, Tijuana y Querétaro. En Gallos Blancos recuperó continuidad y dio el salto a Cruz Azul, donde consolidó su mejor momento. Con la Máquina sumó 39 goles desde 2023 y se convirtió en campeón de goleo de la Concacaf Champions Cup 2025.

Ese rendimiento fue clave para que Chivas lo considere como una opción central en el ataque. El club busca cubrir vacantes tras las salidas confirmadas de Javier Hernández y Cade Cowell, además de otros jugadores que no entraron en planes para la pretemporada.

El mercado invernal en Guadalajara muestra cambios profundos. La directiva también prescindió de elementos como Isaac Brizuela, Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Eduardo García y Alan Pulido. En contraste, anunció la llegada del mexicoamericano Brian Gutiérrez y el retorno de Ricardo Marín.