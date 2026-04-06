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Se descompone autobús de Pumas UNAM en Guadalajara

El equipo de Efraín Juárez quedó varado rumbo al aeropuerto y tuvo que trasladarse en vehículos de aplicación

Por El Universal

Abril 06, 2026 09:33 a.m.
A
Se descompone autobús de Pumas UNAM en Guadalajara

Luego de la forma tan agonia en la que se le escaparon tres puntos en el Estadio Akron, tras empatar (2-2) ante Guadalajara, Pumas prolongó la cadena de malas noticias durante su visita a la Perla Tapatía.

Con el dolor aún presente por haber perdido la ventaja a raíz de un penalti convertido por Armando González al minuto 90+12, el conjunto auriazul sufrió un nuevo contratiempo fuera de la cancha. De camino al aeropuerto, el autobús del equipo presentó una falla mecánica y quedó detenido.

En imágenes difundidas en redes sociales, se observa a varios elementos de la plantilla al costado de la unidad, mientras el conductor trabajaba para solucionar el problema y poder retomar el trayecto.

Lamentablemente para el equipo dirigido por Efraín Juárez, esto no fue posible, por lo que los jugadores y cuerpo técnico tuvieron que recurrir a vehículos de aplicación para no permanecer detenidos sobre una de las principales avenidas de la ciudad.

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La presencia del camión averiado no pasó desapercibida entre los automovilistas que circulaban por la zona, algunos de los cuales incluso captaron en video el momento en el que el entrenador mexicano descendía y cruzaba la avenida para esperar otro medio de transporte.

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