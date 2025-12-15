Anuncia el Atlético de SL cambio de patrocinador
Charly será la encargada de vestir al conjunto potosino de la Liga MX
Luego de tres años de relación comercial con la marca deportiva Sporelli —antes conocida como Atlética—, el Atlético de San Luis anunció el fin de este patrocinio y el regreso de una marca que ya formó parte de su historia: Charly.
Fue la mañana de este día cuando, a través de un comunicado oficial y de sus redes sociales, tanto el club potosino como la marca deportiva mexicana dieron a conocer que, a partir del próximo torneo, Charly será la encargada de vestir al Atlético de San Luis.
La firma originaria de León, Guanajuato, producirá los uniformes de juego, la indumentaria de entrenamiento y concentración, además de una línea exclusiva para la afición potosina.
El anuncio fue acompañado por un video promocional en el que se observa a la afición del Atlético de San Luis portando un jersey con los colores emblemáticos del equipo, reforzando el sentido de identidad y pertenencia entre el club y su gente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la descripción del material audiovisual se lee el siguiente mensaje:
"El centro de México no es solo un punto en el mapa... Es un corazón que late con fuerza, pasión y garra potosina. Hoy volvemos a latir con el mismo orgullo con el que lo hicimos en el pasado. Atlético de San Luis × CHARLY. Espéralo muy pronto"
Con este anuncio, el Atlético de San Luis da inicio a una nueva etapa en su imagen deportiva, apostando por una marca nacional con la que ya tuvo una relación previa y que ahora regresa para acompañar al club en los próximos torneos de la Liga MX.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Anuncia el Atlético de SL cambio de patrocinador
Pulso Online
Charly será la encargada de vestir al conjunto potosino de la Liga MX
Monday Night Football: Steelers vs Dolphins en duelo crucial por playoffs
El Universal
El Monday Night Football presenta un emocionante duelo entre Pittsburgh Steelers y Miami Dolphins