Atlético de San Luis sueña con el Play-In

El conjunto del Atlético de San Luis quiere volver a ganar, pero esta vez en su casa y con su gente, sueñan con la clasificación. Después de conseguir los tres puntos en calidad de visitante en el Estadio Olímpico Universitario ante los Pumas, el conjunto potosino ve más de cerca la de obtener un lugar en los puestos del Play-In y de esta manera tener la posibilidad de colarse a la fiesta grande del fútbol mexicano.

Después de haber superado al conjunto universitario, los dirigidos por el español, Guillermo Abascal, ya piensan en el encuentro ante los "Rayos" del Necaxa, pero antes de introducirnos en el encuentro, hay que contemplar que ambos equipos cuentan con diferentes realidades

San Luis con la victoria conseguida el pasado fin de semana escaló a la décima posición de la tabla general de la Liga MX, hoy por hoy está dentro del Play-In con 16 unidades, sin embargo, no debería bajar la guardia, ya que Atlas, Pumas, Santos Laguna y Querétaro están buscando hacer la hazaña a falta de las jornadas restantes.

La realidad del conjunto de Aguascalientes es completamente diferente, los hombres del argentino Fernando Gago se encuentran en el penúltimo lugar, en la décima séptima posición, solo por encima del Puebla. Independientemente del empate obtenido en casa ante Cruz Azul, Necaxa tiene tan solo diez unidades, por ende, el panorama es muy adverso a comparativa de su rival de este fin de semana, prácticamente las posibilidades del Necaxa son nulas, ya que requieren de combinación de resultados y encima ganen todos sus encuentros restantes, comenzando por Atlético San Luis o al menos querrán interrumpir el sueño del San Luis.

San Luis Vs Necaxa

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

Hora: 19:00 hrs

Canal: ESPN