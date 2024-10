Definen horarios oficiales para la Serie Mundial

Los Ángeles Dodgers y los New York Yankees disputan una Serie Mundial esperada por casi todo el mundo. Amantes o no del Rey de los Deportes, voltearán a ver este épico desenlace.

Después de 43 años, estas franquicias, las más poderosas e importantes de la Major League Baseball (MLB), chocarán en una Serie Mundial; es, además, la que más se ha repetido en la historia (12).

Dos de los equipos más exitosos del beisbol se enfrentan a partir del viernes en el Dodger Stadium, los Yankees vienen de su banderín número 41 de la Liga Americana y los Dodgers de su campeonato número 25 de la Liga Nacional.

Nueva York busca su 28vo título de Serie Mundial, pero el primero desde 2009, mientras que los Dodgers el octavo de su historia, y segundo en un lapso de cinco años.

¿Cuándo y dónde ver la Serie Mundial Yankees vs Dodgers?

Este viernes 25 de octubre arrancará la Serie Mundial entre Dodgers y Yankees y será transmitida en México por ESPN y Fox Sports.

Juego 1: Viernes 25 de octubre/ 18:08horas / Dodger Stadium.

Juego 2: Sábado 26 de octubre/ 18:08 horas/ Dodger Stadium.

Juego 3: Lunes 28 de octubre/ 18:08 horas/ Yankee Stadium.

Juego 4: Martes 29 de octubre/ 18:08 horas/ Yankee Stadium.

Juego 5: Miércoles 30 de octubre/ 18:08 horas/ Yankee Stadium. (De ser necesario)

Juego 6: Viernes 1 de noviembre/ 18:08 horas/ Dodger Stadium. (De ser necesario)

Juego 7: Sábado 2 de noviembre/ 18:08 horas/ Dodger Stadium. (De ser necesario)