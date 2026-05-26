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Apalean Nacionales 10-2 a Guardianes

Por AP

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Apalean Nacionales 10-2 a Guardianes
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      CLEVELAND.- Curtis Mead conectó dos jonrones para su primer juego con múltiples cuadrangulares, Luis García Jr. se quedó a un triple de completar el ciclo y los Nacionales de Washington pegaron seis vuelacercas en una victoria por 10-2 sobre los Guardianes de Cleveland el lunes por la noche.

      James Wood, Jacob Young y CJ Abrams se unieron a García y Mead con tablazos, mientras los Nacionales igualaron su mayor producción de jonrones de la temporada, establecida por primera vez en un triunfo 10-4 sobre Cincinnati el 12 de mayo.

      Wood conectó un jonrón de 412 pies para abrir el juego en el sexto lanzamiento del partido, y Mead añadió el primero de su noche dos bateadores después, para darle a Washington una ventaja de 3-0 antes de que se registrara el primer out.

      Young abrió la segunda entrada con un cuadrangular solitario y García agregó un jonrón de dos carreras con línea a la derecha que amplió la ventaja de Washington a 6-0.

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      PJ Poulin lanzó dos entradas como abridor de los Nacionales, al permitir dos hits y una carrera. Zack Littell (4-4) trabajó siete entradas como relevista y permitió cinco imparables y una carrera, con siete ponches.

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