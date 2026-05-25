¿Pumas campeones o equidad de género en México?

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 24 de mayo el club

se coronó

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en la final delde la Liga MX, derrotando al equipo universitario de los Pumas de la UNAM en elde Ciudad Universitaria.Aunque lase inclinaba a favor del conjunto celeste, fueron muchos losque no perdieron la esperanza de ver a los auriazules ganar, pues ya llevan 15 años sin ser campeones de la Liga MX.En medio de la expectativa y el arranque de las celebraciones, un ejercicio dese volviósociales, abriendo la conversación sobre el enfoque puesto de los mexicanos en problemáticas de índole social y económico.¿Y qué prefieres tú?: la pregunta del debateEn medio de la expectativa, el actor y comediante de stand-up mexicanocompartió en su cuenta deuna de sus conocidas dinámicas de crítica social, encaminada a conocer el interés común que predomina entre la hincha.Para ello, el también director de cine se dirigió a lasdel recinto deportivo universitario, para preguntarle a las personas que es lo que preferían: ver campeones a los Pumas ode género en México.También abordó otros temas de carácter social, como la calificada por la ONUde desapariciones generalizadas en México, el valor actual del peso frente al dólar, la falta de entornos para personas en silla de ruedas y el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.Lasque seen redes socialesLasde losrápidamente se, pues lejos de adoptar una posición realista ante un cambio en el país, se guiaron por eldel momento, desatando todo tipo deentre los usuarios.· "Puede esperar la, que los Pumas el día de hoy sean campeones.· "Es que losigual es un tema, pero yo creo que estamos acá todos por una ocasión y los Pumas hoy vamos a hacer historia".· "Que quede".· "Mira ya hay, estamos en una sociedad altamente empática y por supuesto que ya hay muchaspara las, ya nos hace falta un, por favor".· "".No obstante, no todos lostomaron esta postura.· "Definitivamente que encuentren a todos losen México".· "Que encuentren a todos losen México".· "Que todas las personas enpuedan caminar".Como era de esperarse, lasde losno tardaron en aparecer. Algunos de losmás repetidos fueron:· "Por eso estamos como estamos".· "No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que los que le van a los pumas nunca fueron a la UNAM".· "Y luego la culpa es del gobierno, ¿no?· "Esta es laa nuestras dudas, merecemos lo que tenemos".· "El último me representa, que orgullo que sea del, como dicen el futbol es lo más importante de lo menos importante, elsiempre debería estar por encima".