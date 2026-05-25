logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

¿Pumas campeones o equidad de género en México?

Las respuestas de aficionados en redes sociales reflejan la tensión entre pasión deportiva y temas sociales urgentes en México.

Por El Universal

Mayo 25, 2026 06:11 p.m.
A
¿Pumas campeones o equidad de género en México?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 24 de mayo el club

      Cruz Azul
      se coronó campeón

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, derrotando al equipo universitario de los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
      Aunque la opinión pública se inclinaba a favor del conjunto celeste, fueron muchos los aficionados que no perdieron la esperanza de ver a los auriazules ganar, pues ya llevan 15 años sin ser campeones de la Liga MX.
      En medio de la expectativa y el arranque de las celebraciones, un ejercicio de conciencia social se volvió viral en redes sociales, abriendo la conversación sobre el enfoque puesto de los mexicanos en problemáticas de índole social y económico.

      ¿Y qué prefieres tú?: la pregunta del debate
      En medio de la expectativa, el actor y comediante de stand-up mexicano Emiliano Fajardo compartió en su cuenta de TikTok una de sus conocidas dinámicas de crítica social, encaminada a conocer el interés común que predomina entre la hincha.
      Para ello, el también director de cine se dirigió a las inmediaciones del recinto deportivo universitario, para preguntarle a las personas que es lo que preferían: ver campeones a los Pumas o equidad de género en México.
      También abordó otros temas de carácter social, como la calificada por la ONU crisis humanitaria de desapariciones generalizadas en México, el valor actual del peso frente al dólar, la falta de entornos para personas en silla de ruedas y el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.

      Las respuestas que se viralizaron en redes sociales
      Las respuestas de los aficionados rápidamente se viralizaron, pues lejos de adoptar una posición realista ante un cambio en el país, se guiaron por el espíritu futbolero del momento, desatando todo tipo de reacciones entre los usuarios.
      · "Puede esperar la equidad, que los Pumas el día de hoy sean campeones.
      · "Es que los desaparecidos igual es un tema, pero yo creo que estamos acá todos por una ocasión y los Pumas hoy vamos a hacer historia".
      · "Que quede campeón".
      · "Mira ya hay sillas de ruedas, estamos en una sociedad altamente empática y por supuesto que ya hay muchas facilidades para las sillas de ruedas, ya nos hace falta un título, por favor".
      · "Cruz Azulcampeón".
      No obstante, no todos los aficionados tomaron esta postura.
      · "Definitivamente que encuentren a todos los desaparecidos en México".
      · "Que encuentren a todos los desaparecidos en México".
      · "Que todas las personas en sillas de ruedas puedan caminar".
      Como era de esperarse, las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer. Algunos de los comentarios más repetidos fueron:
      · "Por eso estamos como estamos".
      · "No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que los que le van a los pumas nunca fueron a la UNAM".
      · "Y luego la culpa es del gobierno, ¿no?
      · "Esta es la respuesta a nuestras dudas, merecemos lo que tenemos".
      · "El último me representa, que orgullo que sea del Cruz azul, como dicen el futbol es lo más importante de lo menos importante, el bienestar social siempre debería estar por encima".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Pumas campeones o equidad de género en México?
      ¿Pumas campeones o equidad de género en México?

      ¿Pumas campeones o equidad de género en México?

      SLP

      El Universal

      Las respuestas de aficionados en redes sociales reflejan la tensión entre pasión deportiva y temas sociales urgentes en México.

      Irán se hospedará en México durante el Mundial
      Irán se hospedará en México durante el Mundial

      Irán se hospedará en México durante el Mundial

      SLP

      El Universal

      Se analiza logística para alojamiento en Tijuana, con apoyo de autoridades y FIFA

      Alex Palou sancionado con 5 puntos en IndyCar por error técnico
      Alex Palou sancionado con 5 puntos en IndyCar por error técnico

      Alex Palou sancionado con 5 puntos en IndyCar por error técnico

      SLP

      AP

      A pesar de la sanción, Palou mantiene una ventaja de 37 puntos en el campeonato sobre David Malukas.

      José Ramón Fernández estalla tras victoria de Cruz Azul
      José Ramón Fernández estalla tras victoria de Cruz Azul

      José Ramón Fernández estalla tras victoria de Cruz Azul

      SLP

      El Universal

      Habló sobre el planteamiento de Efraín Juárez, asegurando que no le salió