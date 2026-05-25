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FIFA confirma campamentos base para Mundial 2026 en México

México albergará campamentos base de selecciones participantes en el Mundial 2026, fortaleciendo la logística del torneo.

Por EFE

Mayo 25, 2026 06:36 p.m.
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FIFA confirma campamentos base para Mundial 2026 en México
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      México, 25 may (EFE).- La FIFA confirmó este lunes que las selecciones de Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y México tendrán su campamento base en este país para el Mundial 2026 que arrancará el 11 de junio próximo.

      Campamentos base confirmados por FIFA para el Mundial 2026

      El equipo de Sudáfrica, que se medirá al conjunto local en la inauguración que se realizará en el Estadio Azteca, se concentrará en Pachuca, Hidalgo, que se encuentra a 90 kilómetros al norte de la capital mexicana.

      En el Mundial, Sudáfrica formará parte del grupo A junto a México, Corea del Sur y República Checa.

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      Corea del Sur tendrá su concentración en Guadalajara, Jalisco, al occidente del país, en las instalaciones del Chivas del Guadalajara, uno de los equipos más populares de la liga local.

      México, orientada por Javier Aguirre, tendrá su cuartel general en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol que está ubicado al sur de Ciudad de México, en la zona en la que se ubica el Estadio Azteca.

      Concentraciones y declaraciones oficiales sobre campamentos base

      Irán, integrante del grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, a pesar de que no jugará ninguno de sus partidos en este país, tendrá su concentración en Tijuana, Baja California, al norte de México, en las instalaciones del equipo Xolos de Tijuana de la liga local, algo que confirmó más temprano Claudia Sheinbaum, presidenta del país.

      "Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: '¿Pueden pernoctar en México?' Y dijimos sí, sin problema, no tenemos ningún problema", aseveró la mandataria en su conferencia de este lunes.

      La selección de Colombia, que forma parte del grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, trabajará en Guadalajara, en las instalaciones del Atlas, otro equipo de la liga local.

      El conjunto colombiano debutará en el Mundial el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, el día 23 se medirá a RD del Congo en el estadio Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra Portugal el día 27 en Miami.

      Uruguay, que está en el grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudí, se concentrará en Cancún, Quintana Roo, al sur de México, en el Mayakoba Training Center.

      El equipo del seleccionador argentino Marcelo Bielsa sólo tendrá un partido en México, el 26 de junio ante España en el estadio Guadalajara.

      Y Túnez, que comparte el grupo F con Países Bajos, Japón y Suecia, se quedará en Monterrey, Nuevo León, al norte del país.

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