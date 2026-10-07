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Apoteósica despedida de Lionel Messi

El astro colaboró con un gol, asistencias y lágrimas en su último partido con Argentina

Por AP

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Apoteósica despedida de Lionel Messi
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      BUENOS AIRES.- Lionel Messi convirtió su despedida oficial de Argentina en una función de gala con un penal y dos asistencias para la goleada 3-0 en un amistoso ante Benín el martes en el estadio Monumental de Buenos Aires, que ofrendó una ensordecedora última ovación al genio que durante más de dos décadas marcó el pulso futbolístico de una nación.

      El astro rubricó ante 85.000 personas su retiro internacional tras 21 años de carrera, 126 goles, un campeonato del mundo en 2022 y dos títulos de la Copa América. A los 71 minutos, Messi clavó la pelota en el ángulo al ejecutar de zurda un penal que le permitió aumentar su cosecha como artillero histórico de la Albiceleste.

      "Olé, olé, Messi", lo ovacionó la multitud.

      Tras un tiro de esquina ejecutado por el capitán, el zaguero Nicolás Otamendi conectó de cabeza para abrir el marcador a los 48 minutos. Messi también asistió al joven talento Nicolás Paz, candidato a llevar la 10 de ahora en más y que homenajeó a la estrella con una exquisita definición de zurda a los 61.

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      Messi ha sumado un total de 68 asistencias durante sus 21 años en la Albiceleste.

      Aunque todavía está vigente a los 39 años –basta con repasar su último Mundial y su gran presente en el Inter Miami— Messi anunció el 31 de agosto el cierre de su ciclo en Argentina aduciendo que ya no tenía "más nada para dar" y que era la hora de dar paso a nuevos talentos.

      La Pulga salió a disputar su último partido, el número 208 con Argentina, bajo una lluvia de fuegos artificiales. Vestía una casaca albiceleste diseñada para la ocasión con bandas verticales más anchas que la oficial. Un sol gigante y el 10 dorado en la espalda, con el detalle en el estampado de los cuernos de una cabra —por la palabra inglesa GOAT, con la que se designa a ese animal pero también al jugador Más Grande de Todos los Tiempos. Un rugido emergió desde las entrañas del estadio Monumental, colmado de fanáticos que lucían distintas ediciones de la camiseta argentina y el 10 en la espalda.

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