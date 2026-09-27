Apretada victoria se llevan Dodgers ante Giants

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN FRANCISCO.- El boricua Kiké Hernández conectó un jonrón para desempatar el juego al abrir la novena entrada, Mookie Betts también pegó cuadrangular y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el sábado 4-3 a los Gigantes de San Francisco. a los Giants de San Francisco 4-3 el sábado.

Bo Davidson conectó un elevado de sacrificio para empatar el juego ante Evan Phillips (3-2) con dos outs en la octava por San Francisco, antes de que Hernández respondiera frente a Trent Harris (0-1) con su cuarto jonrón.

Tanner Scott cerró por segundo juego consecutivo y consiguió su 25º salvamento.

Betts conectó jonrón con dos outs en la tercera entrada para el primer hit de su equipo, antes de que Miguel Rojas y Tommy Edman añadieran sencillos impulsores de carrera en las dos entradas siguientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El batazo de Betts a las gradas del jardín izquierdo-central desató la euforia del numeroso contingente de aficionados de los Dodgers entre la multitud de 40.124 personas que agotó las entradas en Oracle Park, en una hermosa tarde soleada en el Área de la Bahía.

Shohei Ohtani, que jugó por cuarto día consecutivo tras una ausencia de 13 partidos por molestias en el bíceps derecho, se fue de 5-1 con dos ponches después de irse de 4-0 con tres ponches el viernes por la noche.

Cuando el dominicano Camilo Doval lanzó la séptima por San Francisco, se convirtió en el 71º jugador utilizado por el club esta temporada, igualando el récord de MLB de Atlanta establecido el año pasado.