Argentina rebautiza su predio de entrenamiento como Lionel Andrés Messi

Buenos Aires, 25 mar (EFE).- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rebautizó este sábado su predio de entrenamiento en la localidad bonaerense de Ezeiza con el nombre de Lionel Andrés Messi en un acto que contó con la presencia del actual capitán de la Albiceleste.



El acto fue liderado por Claudio Fabián Tapia, titular de la AFA, y contó con la presencia de presidentes, figuras y personalidades de las ligas profesionales masculina y femenina, futbolistas de dichas instituciones y los actuales y ex compañeros de Leo en pasadas competencias internacionales con la casaca albiceleste.



"Muchas gracias a todos por estar acá. Estoy agradecido con 'Chiqui' por este reconocimiento, es muy importante para mí. Hace 20 años que vengo a este predio y desde que entré sentí una energía muy especial. Hasta el día de hoy, cada vez que entro, siento una energía muy particular en este predio. He pasado momento duros, pero hasta en esos momentos entrar acá era olvidarme de todo, era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar, lo mismo que sigo sintiendo", expresó un emocionado Messi.



"Me siento muy feliz de que después de tanto tiempo esto vaya a llevar mi nombre. Soy de las personas que piensan que los homenajes se tienen que hacer en vida, y creo que este es un reconocimiento muy especial por todo lo que significa este predio, por la cantidad de jugadores y jugadoras que pasan. Pasar por acá y saber que llevará mi nombre es algo muy lindo", completó el capitán del actual campeón del mundo.



Por su parte, previamente Claudio Tapia enfatizó: "Algunos dirigentes dijimos que lo hicimos tarde, pero creo que no, como en el momento que reconocimos nuestra casa de Viamonte como 'Diego Armando Maradona'. Hoy no es sólo la inauguración de este proyecto, sino también la de este Complejo Habitacional Deportivo de Ezeiza que a partir de hoy llevará un nuevo nombre: 'Lionel Andrés Messi'".



Para cerrar el acto, el propio Tapia leyó la plaqueta que sentencia esta resolución del Comité Ejecutivo de la AFA donde se expresa: "Complejo Habitacional Deportivo de Ezeiza Lionel Andrés Messi, nombre instituido por el Honorable Comité Ejecutivo de la AFA al símbolo y prodigio admirable de la Selección Argentina".



Luego de esta ceremonia, la Selección Argentina cumplió con una nueva práctica como preparación para el encuentro del próximo martes ante su par de Curazao por el segundo encuentro de la ventana FIFA.



El encuentro, que se disputará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, también completará una doble jornada de festejos por la obtención de la tercera estrella de campeón del mundo lograda en Qatar 2022, que se inició el jueves pasado en el estadio Monumental del barrio porteño de Núñez con el triunfo 2-0 ante Panamá.



Este domingo, la plantilla de la Albiceleste tendrá jornada libre y el lunes se reencontrarán para una práctica liviana y un viaje a Asunción para un nuevo reconocimiento por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en sus oficinas centrales ubicadas en el barrio de Luque.



Luego, en vuelo charter, la delegación desembarcará en Santiago del Estero, para esperar el duelo del martes ante Curazao.