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Arrancan los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid vs Bayern y Sporting vs Arsenal abren la ida este martes en busca del pase a semifinales

Por El Universal

Abril 07, 2026 10:31 a.m.
A
Arrancan los cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League está de regreso. Este martes 7 de abril se ponen en marcha los cuartos de final de la Temporada 2025-26.

Hoy se juegan la ida y cuatro clubes saltan al escenario del torneo de clubes más importante del viejo continente.

Con dos partidos que prometen tener intensidad y emociones, la Liga de Campeones entra en actividad luego de tres semanas de que concluyeran los octavos de final.

Real Madrid, Bayern de Múnich, Sporting de Lisboa y Arsenal son los primeros equipos que abrirán el telón.

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El primera partido es bastante importante para sus aspiraciones de instalarse en la antesala de la gran final.

Sobre todo, los dos conjuntos que tengan la ventaja de la localía tratarán de aprovecharla para encaminar la serie rumbo a las semifinales del certamen.

Horarios y canales para ver los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid vs Bayern de Múnich

Fecha: Martes 7 de abril

Hora: 13:00

Estadio: Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO MAX/TNT.

Sporting de Lisboa vs Arsenal

Fecha: Martes 7 de abril

Hora:13:00

Estadio: José Alvalade

Transmisión: HBO MAX.

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