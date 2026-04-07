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Vuelca combi en la México-Pachuca; deja seis lesionados

Accidente ocurrió en Ecatepec tras perder el control; entre los pasajeros viajaba una mujer embarazada sin heridas graves

Por El Universal

Abril 07, 2026 09:47 a.m.
A
Vuelca combi en la México-Pachuca; deja seis lesionados

Un saldo de 6 personas lesionadas fue lo que resultó de la volcadura de una camioneta de transporte público en la autopista México-Pachuca.

La unidad circulaba a la altura de El Vigilante de Ecatepec cuando el conductor perdió el control y se volcó, en dirección a Pachuca.

Paramédicos de Protección Civil del municipio de Tlalnepantla de Baz fueron los primeros respondientes ante la emergencia ocurrida a la combi de la ruta Autotransportes San Pedro-Santa Clara Km. 20 S.A. de C.V.

En la unidad de transporte público accidentada en la autopista México-Pachuca, en los límites de Ecatepec y Tlalnepantla, viajaba una mujer embarazada, la misma que no resultó con lesiones graves, al igual que los otros 5 pasajeros heridos.

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El accidente ocurrió alrededor de la 1 de la mañana y la camioneta de transporte público fue retirada luego de las maniobras que realizaron las autoridades con una grúa.

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