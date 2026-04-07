Vuelca combi en la México-Pachuca; deja seis lesionados
Accidente ocurrió en Ecatepec tras perder el control; entre los pasajeros viajaba una mujer embarazada sin heridas graves
Un saldo de 6 personas lesionadas fue lo que resultó de la volcadura de una camioneta de transporte público en la autopista México-Pachuca.
La unidad circulaba a la altura de El Vigilante de Ecatepec cuando el conductor perdió el control y se volcó, en dirección a Pachuca.
Paramédicos de Protección Civil del municipio de Tlalnepantla de Baz fueron los primeros respondientes ante la emergencia ocurrida a la combi de la ruta Autotransportes San Pedro-Santa Clara Km. 20 S.A. de C.V.
En la unidad de transporte público accidentada en la autopista México-Pachuca, en los límites de Ecatepec y Tlalnepantla, viajaba una mujer embarazada, la misma que no resultó con lesiones graves, al igual que los otros 5 pasajeros heridos.
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El accidente ocurrió alrededor de la 1 de la mañana y la camioneta de transporte público fue retirada luego de las maniobras que realizaron las autoridades con una grúa.
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