Arrancan motores en el Autódromo: inicia el Gran Premio de México 2025
El Autódromo Hermanos Rodríguez celebra una década del regreso de la Fórmula 1 a México; Pato O’Ward correrá con McLaren.
Este viernes el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a rugir con las primeras prácticas libres del Gran Premio de México, que este año celebra el décimo aniversario de su regreso al país.
Tras la emoción del pasado fin de semana en el Circuito de las Américas, la Ciudad de México se prepara para acaparar la atención internacional con una edición que promete grandes emociones pese a una ausencia notable: Sergio “Checo” Pérez no formará parte de la parrilla, luego de su desvinculación de Red Bull Racing al inicio de la temporada.
Aun así, los aficionados mexicanos tendrán motivos para entusiasmarse, pues el piloto Pato O’Ward tomará el volante de McLaren durante la primera práctica libre, marcando su debut en una sesión oficial de la Fórmula 1.
Horarios del viernes 24 de octubre:
Práctica 1: 12:30 horas — Canal 9, Sky Sports y F1TV
Práctica 2: 16:00 horas — Canal 5, Sky Sports y F1TV
Con esto, inicia oficialmente la actividad del fin de semana que pondrá una vez más a México en el mapa del automovilismo mundial.
