Gobernador arranca carretera en Zaragoza

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, cumplió a las familias de Zaragoza, al iniciar la modernización y ampliación de la carretera 22, de la cabecera al entronque hacia la Rioverde con una inversión de 200 millones de pesos, además de entregar infraestructura urbana en las comunidades La Esperanza y Santo Domingo y arrancar obras en la primaria Francisco Villa en Cerro Gordo.

La moderna carretera abrirá más oportunidades de desarrollo para esta región, genera una seguridad, dinamismo y movilidad sin límites, dijo el gobernador del estado al dar el banderazo de inicio de las obras que responden a más de 30 años de abandono y rezago de la “herencia maldita”, que nunca invirtió recursos en la gente, por lo que reafirmó su compromiso de mantener el apoyo con más obras y acciones.

Durante una intensa gira por el municipio de Zaragoza, en medio de un ambiente de fiesta y agradecimiento de las y habitantes, el jefe de Gobierno Estatal, en Cerro Gordo, inició las obras de la escuela primaria Francisco Villa que quedará como nueva y anunció la construcción de la preparatoria, con lo que se garantizarán espacios dignos para la niñez y juventud potosina y posteriormente inauguró la pavimentación de las calles Chihuahua en la comunidad La Esperanza y 16 de septiembre en Santo Domingo.