J. Garfias cierra con éxito la temporada

La temporada 2025 de la Eurofórmula Open llegó a su fin con un balance altamente positivo para el piloto potosino Joss Garfias, quien se consolidó como uno de los competidores más consistentes del serial europeo, logrando el cuarto lugar general en una parrilla compuesta por más de 20 pilotos provenientes de distintas partes del mundo.

El cierre de la temporada tuvo lugar en el histórico circuito de Monza, Italia, donde Garfias disputó tres carreras intensas que marcaron el final de un año lleno de aprendizaje, retos y éxitos. A pesar de verse involucrado en algunos incidentes que le impidieron subir al podio en la última fecha, el mexicano se mantuvo constantemente en el grupo puntero y cerró su participación con excelentes sensaciones.

“Se terminó la temporada, fueron tres carreras muy intensas este fin de semana, sumamente peleadas y competidas. Atacamos en momentos claros para sumar en el clasificador. Desafortunadamente participamos en colisiones que nos relegaron del podio, pero en las tres competencias peleamos adelante. En la carrera tres nos quedamos a un escalón del podio. Culminamos con grandes dividendos nuestra participación en este 2025; ahora toca descansar, regresar a México a pasar la temporada decembrina con mi familia y planear lo que será nuestra participación para 2026”, expresó Garfias.

Durante el año, el piloto potosino visitó ocho países de la Unión Europea, acumulando 10 podios a lo largo del campeonato, de los cuales en tres ocasiones se llevó la victoria, haciendo sonar el Himno Nacional Mexicano en los circuitos de Hungaroring (Hungría), Hockenheim (Alemania) y Paul Ricard (Francia).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El desempeño de Joss Garfias no pasó desapercibido para la prensa internacional, que destacó su evolución, constancia y madurez al volante. Con este resultado, el mexicano cierra un año brillante en su trayectoria dentro del automovilismo europeo y ya prepara su ascenso para la temporada 2026, en la que buscará continuar representando con orgullo a México en los circuitos más exigentes del continente.