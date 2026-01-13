Arrancó con éxito el Serial Campo Traviesa
Con una destacada respuesta por parte de la comunidad corredora, se llevó a cabo con gran éxito la primera fecha del Serial Campo Traviesa 2026, evento organizado por el Centro de Acondicionamiento Físico Atlético (CAFA), el pasado domingo 11 de enero en la comunidad de Microondas, perteneciente al municipio de Villa de Zaragoza.
Un total de 486 corredores se dieron cita para competir en las distancias de 10 y 5 kilómetros, recorriendo exigentes trazos de campo traviesa que pusieron a prueba la resistencia y preparación de los participantes, en un ambiente familiar y de sana competencia.
En la prueba estelar de los 10K, el triunfo absoluto fue para José Luis Vázquez Reyes, quien se impuso con un tiempo de 46:30, seguido de Cruz Alejandro Medina Saucedo (46:35) y Sebastián de Jesús Alonso Delgado (48:42), completando el podio general. En la rama femenil, destacó María Margarita Pérez Contreras, quien cruzó la meta con un tiempo de 57:43, seguido de Laura Nayeli Palomino con (1:00:42) y Imelda Perez Yepez (1:01:17), completando el podio general femenil.
En la distancia de 5 kilómetros, José Nicolás Sánchez Ramírez se adjudicó el primer lugar general al detener el cronómetro en 28:51, seguido de Jaime Isai Castillo Ramírez (30:43) y Hugo Preciado (33:07). Por su parte, en la rama femenil, Martina Ávila Gavino fue la corredora más rápida, al finalizar el recorrido en 35:58, seguido de Katia Acosta Palomino (38:00) y Citalli Ramírez Villagrán (39:55), completando el podio femenil.
Con esta exitosa jornada, el Serial Campo Traviesa 2026 inició de manera positiva, reafirmando su crecimiento y aceptación entre los atletas potosinos.
