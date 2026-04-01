Arsenal avanza a semifinales pese a derrota ante Chelsea

El campeón defensor Arsenal avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones femenina pese a caer el miércoles por 1-0 ante Chelsea en un derbi londinense.

Arsenal asegura pase a semifinales pese a derrota

Con una victoria por 3-1 en casa en el partido de ida de los cuartos de final la semana pasada, Arsenal llegó a la ronda de los cuatro mejores, gracias a un marcador global de 3-2. A continuación se enfrentará a Wolfsburgo o a Lyonnes.

Sjoeke Nüsken anotó por Chelsea desde corta distancia en el cuarto minuto del tiempo añadido en Stamford Bridge.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los dramáticos minutos finales, Veerle Buurman estrelló el balón en un poste por el Chelsea y la guardameta de Arsenal, Daphne van Domselaar, atajó un cabezazo de Nüsken que iba con dirección de gol.

La entrenadora de Chelsea, Sonia Bompastor, recibió una tarjeta roja en los segundos finales del cotejo.

El equipo local presionó al Arsenal desde el inicio. La delantera Sam Kerr representó una amenaza en particular.

Kerr se perdió el partido de ida porque estaba jugando con la selección de Australia en la Copa Asiática.

Bayern Múnich logra remontada agónica para avanzar

Bayern Múnich reaccionó con dos goles postreros en tres minutos para superar 2-1 a Manchester United y avanzar a las semifinales con un marcador global de 5-3.

Glódís Viggósdóttir inició la remontada a los 81 con un cabezazo tras un tiro de esquina, y Linda Dallmann remató desde dentro del área después de otro córner para enviar a Bayern a su primera semifinal desde 2021.

En su debut en los cuartos de final, United viajó a Alemania después de perder 3-2 ante Bayern Múnich en el partido de ida en Old Trafford.

Las visitantes dominaron la primera mitad y Melvine Malard las puso arriba 1-0 a los 11 minutos. La delantera francesa aprovechó un error de la portera de Bayern, Ena Mahmutovic, para marcar a puerta vacía e igualar el global 3-3.

El gigante alemán apretó en la segunda mitad, pero la defensa de Manchester, liderada por la guardameta estadounidense Phallon Tullis-Joyce, se mantuvo firme hasta que Viggósdóttir anotó.

Bayern se enfrentará a Barcelona o a Real Madrid en semifinales.

Los dos duelos restantes de cuartos de final se disputan este jueves: Barcelona recibe a Real Madrid y tiene una ventaja de 6-2 tras el partido de ida; Wolfsburgo llega a Lyon con una delantera de 1-0.