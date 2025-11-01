Arsenal lidera la Premier League con victorias contundentes

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Las victorias siguen llegando para el Arsenal, y la racha de derrotas del Liverpool finalmente ha terminado.

El equipo de Mikel Arteta amplió a siete puntos su ventaja en la cima de la Liga Premier al imponerse el sábado 2-0 contra el Burnley. Liverpool ganó por el mismo marcador al Aston Villa para poner fin a una racha de cuatro derrotas en la máxima categoría de Inglaterra.

Arsenal acumula 13 victorias en 15 partidos dentro de las distintas competiciones, después de un comienzo fulgurante de temporada que no ha hecho sino alimentar la creencia de que por fin podría terminar su larga sequía de títulos.

Desde 2004 el Arsenal no se ha coronado campeón de Inglaterra, pero rápidamente se ha establecido como el equipo a vencer esta temporada.

Los goles en la primera mitad por cortesía de Viktor Gyokeres y Declan Rice en Turf Moor hicieron que los Gunners llegaran a nueve victorias consecutivas en la Liga Premier y pusieran más tierra de por medio con el grupo perseguidor.

"Cada fin de semana sé lo importante que es ganar partidos de fútbol", dijo Rice. "Me doy cuenta de la posición en la que estamos y lo que podemos lograr como club".

El Liverpool es tercero tras la victoria en Anfield, donde Mohamed Salah llegó a 250 goles con los Reds.

Manchester United perdió la oportunidad de subir provisionalmente al segundo lugar, pero mantuvo su reciente racha invicta al anotar en las postrimerías para rescatar un empate 2-2 ante Nottingham Forest.

El Chelsea venció al Tottenham por 1-0 y el Wolverhampton, que está en el fondo de la tabla, sigue sin ganar tras caer por 3-0 ante el Fulham.

Crystal Palace venció al Brentford por 2-0 y Brighton ganó 3-0 al Leeds.

Clase magistral de defensa

Otra victoria y otra portería a cero para un Arsenal que tiene, por mucho, la defensa más sólida de la liga.

La victoria en Burnley marcó la séptima vez consecutiva en que el club londinense no concede goles, habiendo recibido sólo tres en toda la temporada. Ésta fue también la tercera vez en la liga durante esta campaña que el Arsenal no permite a su oponente ningún tiro a puerta.

Algo crucial es que los goles están fluyendo en el otro extremo. Gyokeres, el fichaje de verano, anotó por sexta ocasión en la temporada para poner al Arsenal al frente con un cabezazo a corta distancia a los 14 minutos. Rice duplicó la diferencia a los 35 con otro cabezazo bajo.

"Sabíamos que iba a ser una prueba difícil, pero teníamos que mantenernos fieles a nuestros principios", añadió Rice. "Al final, nuestra calidad brilló".

Amad salva al United

Amad Diallo anotó con una impresionante volea de zurda desde el borde del área, con lo que rescató un punto para el United y aseguró que la racha invicta de Ruben Amorim se extendiera a cuatro partidos.

El United se fue con ventaja al descanso ante el Forest en el City Ground después de un cabezazo del brasileño Casemiro a los 34.

Pero los visitantes quedaron atónitos después del descanso cuando Morgan Gibbs-White y Nicolo Savona marcaron en un lapso de cinco minutos para poner al nuevo entrenador del Forest, Sean Dyche, a la vista de su primera victoria en la liga desde que asumió el cargo.

"Perdimos el control del juego durante cinco minutos y pagamos el precio", dijo Amorim.

Bruno Fernandes golpeó un poste con un disparo de larga distancia mientras el United buscaba el empate. A los 81, Diallo venció con su volea al portero del Forest, Matz Sels.

Pudo haber anotado el gol de la victoria con otro fuerte disparo que fue despejado en la línea.

"Logramos anotar, tuvimos una gran oportunidad al final. Pero perdimos dos puntos y ésa es la sensación, pero tenemos la próxima semana para trabajar y tratar de conseguir estos puntos en otro estadio", dijo Amorim.

Chelsea vuelve a la senda de la victoria

El Chelsea se recuperó de la derrota de la semana pasada ante el Sunderland con una victoria contra su rival londinense Tottenham.

El gol de João Pedro a los 34 fue suficiente para superar al Tottenham, pero el equipo de Enzo Maresca tuvo numerosas oportunidades para ampliar su ventaja.

El desempeño de los Spurs como locales en la liga es cada vez más preocupante para el entrenador Thomas Frank. La última victoria fue contra el Burnley en el primer día de la temporada.

Wolves en el fondo

Una octava derrota en la liga en 10 partidos esta temporada dejó a los Wolves en el fondo y en peligro de descenso.

Las señales eran ominosas desde el noveno minuto cuando Ryan Sessegnon abrió el marcador para el Fulham en Craven Cottage. Todo empeoró a partir de entonces.

Los visitantes se quedaron con 10 hombres a los 36, cuando Emmanuel Agbadou fue expulsado. En la segunda mitad, Harry Wilson amplió la ventaja del Fulham antes de que un autogol del colombiano Yerson Mosquera hiciera el 3-0.

La derrota dará más fuerza a la especulación sobre el futuro del entrenador portugués de los Wolves, Vitor Pereira, quien firmó un nuevo contrato de tres años recién en septiembre.

Welbeck en forma

A la edad de 34 años, Danny Welbeck sigue rindiendo en la máxima categoría de Inglaterra.

El delantero del Brighton llegó a seis goles en seis duelos al anotar a los 11 minutos para abrir el marcador contra el Leeds.

A este ritmo, el exjugador del Man United y Arsenal podría ser un candidato para la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo.

"Solo controlo lo que puedo controlar; estoy disfrutando de jugar mi fútbol aquí en Brighton, mi enfoque siempre está en Brighton y en hacer lo mejor que pueda", dijo Welbeck.

El paraguayo Diego Gómez anotó dos veces en la segunda mitad para completar la victoria 3-0 del Brighton.

Jean-Philippe Mateta marcó por el Palace en su victoria 2-0 contra el Brentford.