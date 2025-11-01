logo pulso
Proponen sanción a quien renuncie ser funcionario de casilla

Es recurrente esa práctica en cada proceso electoral, dijo Jorge Carlos Ramírez Marín

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 04:25 p.m.
A
El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso que en el marco de la reforma electoral federal se analice sancionar a aquellas personas que, de última hora, renuncien a ser parte del funcionariado de las casillas que se instalan en las elecciones.
Observó que es recurrente esa práctica en cada proceso electoral por lo que se debe establecer un mecanismo sancionador.
"Debe haber un tiempo límite para notificar a la autoridad electoral, de lo contrario, es necesario pensar en una sanción administrativa", expuso.
Explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) eroga una importante partida presupuestal en la capacitación de las personas que resultan insaculadas.
El legislador federal dijo que el espíritu de su planteamiento es garantizar a la ciudadanía que las casillas se integren por personas capacitadas para la tarea lo que da certeza y confianza en el proceso.
De igual manera, sugirió que para abaratar los costos la capacitación de funcionarias y funcionarios electorales sea en línea lo que permitiría reducir el despliegue territorial que realiza en INE.
Ramírez Marín se pronunció en contra de la desaparición de los institutos electorales de los estados ya que considera necesaria su permanencia porque sus integrantes conocen el contexto político-social de cada entidad.

