Mikel Arteta firma nuevo contrato con Arsenal hasta 2027

Mikel Arteta firmó el jueves un nuevo contrato que asegura su continuidad como técnico de Arsenal hasta 2027.

"Me siento muy inspirado, me siento desafiado, me siento respaldado, y busco hacer mucho más de lo que ya hemos hemos logrado", dijo Arteta.

El entrenador español, de 42 años, asumió la dirección de Arsenal en diciembre de 2019 y ha transformado al club de Londres como el principal rival del Manchester City en la Liga Premier, saliendo subcampeón en las últimas dos temporadas.

Su previo contrato finalizaba al término de esta temporada y su nombre sonaba como posible sucesor de Pep Guardiola en el City.

"Estamos muy felices que Mikel ha firmado un nuevo contrato a largo plazo. Es un momento muy positivo y que llena de orgullo a todos en el club", destacó Edu, el director deportivo de Arsenal

Arteta fungía como auxiliar de Guardiola en el City antes de reemplazar a Unai Emery en Arsenal, conquistando el título de la Copa FA en su primera campaña al mando.

Hace dos temporada, Arsenal comandó la Premier durante 248 días pero el City logró rebasarles en el tramo final. Ningún otro equipo estuvo tanto tiempo al frente de la tabla sin coronarse campeón.

La pasada temporada, Arsenal llevó la puja por el título con el City hasta el último día, eventualmente finalizando dos puntos detrás del equipo de Guardiola.

Arsenal no gana el título de la Premier desde 2004.

"Me siento extremadamente orgulloso, muy emocionado y esperando con ansias lo que pued darse próximamente", dijo Arteta.