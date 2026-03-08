Arsenal sigue aspirando al póquer de títulos

Eberechi Eze llevó al Arsenal a los cuartos de final de la Copa FA y mantuvo vivo el intento del club de ganar cuatro títulos esta temporada. Eze ingresó de cambio y sacó un disparo atronador al ángulo superior para acabar con la resistencia del Mansfield, de tercera división, y sellar la victoria 2-1 en Field Mill.

El líder de la Liga Premier también avanzó a los octavos de final de la Liga de Campeones y disputará la final de la Copa de la Liga inglesa. Pero afrontó una prueba exigente ante un Mansfield que está en la mitad inferior de la League One e igualó el partido en la segunda parte por medio de Will Evans.

"Queríamos que fuera un verdadero partido de copa y un encuentro duro para Arsenal, y creo que lo logramos", le explicó el técnico de Mansfield, Nigel Clough, a TNT Sports.

Noni Madueke había puesto en ventaja a Arsenal con un remate de primera y con efecto, al ángulo superior a los 41 minutos. Pero el suplente Evans aprovechó un pase impreciso de Marli Salmon cinco minutos después del inicio de la segunda parte y definió a ras, superando a Kepa Arrizabalaga, para desatar la euforia del público local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Me dolió mucho no ser titular. Pensé que, si tenía alguna oportunidad hoy, tenía que demostrar algo — no solo al equipo, sino también a mí mismo", expresó Evans.

Eze llevaba apenas cuatro minutos en el campo cuando marcó el gol de la victoria a los 66 minutos y llevó al Arsenal en los cuartos de final por primera vez desde que levantó la Copa por última vez en el 2020.

"Fue un auténtico partido de la Copa FA y hay que reconocerle a Mansfield, al estadio, a la atmósfera que crearon los aficionados", señaló el entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, después de incluir a dos jugadores de 16 años en su once inicial — Salmon y Max Dowman.