logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arsenal sigue aspirando al póquer de títulos

Eberechi Eze llevó a su equipo a los cuartos de final de la Copa FA

Por AP

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Arsenal sigue aspirando al póquer de títulos

Eberechi Eze llevó al Arsenal a los cuartos de final de la Copa FA y mantuvo vivo el intento del club de ganar cuatro títulos esta temporada. Eze ingresó de cambio y sacó un disparo atronador al ángulo superior para acabar con la resistencia del Mansfield, de tercera división, y sellar la victoria 2-1 en Field Mill.

El líder de la Liga Premier también avanzó a los octavos de final de la Liga de Campeones y disputará la final de la Copa de la Liga inglesa. Pero afrontó una prueba exigente ante un Mansfield que está en la mitad inferior de la League One e igualó el partido en la segunda parte por medio de Will Evans.

"Queríamos que fuera un verdadero partido de copa y un encuentro duro para Arsenal, y creo que lo logramos", le explicó el técnico de Mansfield, Nigel Clough, a TNT Sports.

Noni Madueke había puesto en ventaja a Arsenal con un remate de primera y con efecto, al ángulo superior a los 41 minutos. Pero el suplente Evans aprovechó un pase impreciso de Marli Salmon cinco minutos después del inicio de la segunda parte y definió a ras, superando a Kepa Arrizabalaga, para desatar la euforia del público local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Me dolió mucho no ser titular. Pensé que, si tenía alguna oportunidad hoy, tenía que demostrar algo — no solo al equipo, sino también a mí mismo", expresó Evans.

Eze llevaba apenas cuatro minutos en el campo cuando marcó el gol de la victoria a los 66 minutos y llevó al Arsenal en los cuartos de final por primera vez desde que levantó la Copa por última vez en el 2020.

"Fue un auténtico partido de la Copa FA y hay que reconocerle a Mansfield, al estadio, a la atmósfera que crearon los aficionados", señaló el entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, después de incluir a dos jugadores de 16 años en su once inicial — Salmon y Max Dowman.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato
Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato

Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato

SLP

EFE

América sumó puntos clave para meterse en zona de clasificación tras vencer a Querétaro.

Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore
Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore

Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore

SLP

AP

D.C. United descontó en la segunda mitad, pero no logró empatar el encuentro.

América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha
América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha

América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha

SLP

El Universal

La alineación y sustitución en portería fueron claves para el triunfo de América.

Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia
Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia

Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia

SLP

AP

El piloto británico de Fórmula 1 enfrenta un fin de semana complicado en Albert Park con su renovado McLaren.