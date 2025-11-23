Arturo Elías Ayub considera regresar como presidente de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Entre 201 y 2005, Arturo Elías Ayub fue el presidente del Patronato del Club Universidad Nacional.

Durante su gestión, los Pumas conquistaron el bicampeonato del futbol mexicano, al ganar los títulos del Clausura 2004 y Apertura 2004.

Además, ganaron el Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu; ambos en el mismo que los campeonatos de Liga.

A pesar de su exitoso periodo al frente del conjunto universitario, el yerno de Carlos Slim tomó la decisión de no reelegirse en 2005.

Luego de dos décadas desde que se marchó de la institución auriazul, todavía se le sigue cuestionando su posible regreso.

Recientemente, en una entrevista con Jorge "Burro" Van Rankin para su canal de YouTube, N Estado Burresco, Arturo Elías Ayub reveló que sí le gustaría volver a ser presidente de los Pumas.

"¿No te gustaría regresar? Tú estuviste, fuiste una parte importante y la afición de Pumas, que es maravillosa, te ama. ¿No te gustaría regresar?", cuestionó el actor y comediante.

El director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y de la Fundación TELMEX dudó un poco para responder, pero lo terminó haciendo y compartió sus motivos.

"Contestando tu pregunta... ¿me gustaría? Me encantaría. Hay una relación muy bonita con la afición. Fue una etapa de mi vida maravillosa, que goce como pocas; en mi vida, pocas etapas han sido tan padres, emocionantes, divertidas y llenas de satisfacción", reveló.

Sin embargo, Arturo Elías Ayub le compartió al Burro Van Rankin que tiene dos cargos que lo absorben bastante, por lo que no podría cumplir cabalmente con un nuevo trabajo.

"¿Puedo? No puedo porque no tengo tiempo, la verdad tengo ahorita responsabilidades y sería irresponsable con Pumas y con mi chamba actual; no la libro para las dos cosas", aceptó.

De igual forma, el empresario mexicano lamentó que el Club Universidad Nacional no atraviese por una "muy buena etapa", pero que es consciente que estar al frente del equipo conlleva una enorme responsabilidad.

"Cuando entré a Pumas fue por azares del destino y, cuando me pidieron entrar, pensé que era un hobby; ser presidente de un equipo de futbol es una chamba completa", externó Arturo Elías Ayub.