Tendedero de víctimas exige justicia y denuncia impunidad en SLP

Hojas con nombres, fotos y relatos de mujeres asesinadas por violencia de género cuelgan hoy en un tendedero junto al anti monumental en Plaza de Armas. La colectiva potosina We R Women On Fire lo instaló como un memorial vivo que visibiliza la violencia feminicida y honra la memoria de quienes perdieron la vida por el simple hecho de ser mujeres.

La iniciativa se realiza con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, y busca generar conciencia sobre la persistencia de estas violencias en San Luis Potosí y en México. Cada hoja representa una vida arrebatada: mujeres con sueños, estudios, trabajo y familia, cuya existencia fue interrumpida de manera injusta y violenta.

Además, la colectiva denunció que muchas víctimas y sus familias enfrentan revictimización por parte de las autoridades, que en ocasiones minimizan los casos o retrasan la investigación, dejando a las familias sin respuestas y en medio de la impunidad. Este tipo de actuaciones, afirmaron, agrava el dolor y dificulta que se haga justicia de manera efectiva.

Alexia, una de las integrantes manifestó que más que un acto de memoria, el memorial es un llamado a la acción colectiva: "La violencia feminicida no comienza con el asesinato; se manifiesta primero en la indiferencia, en los comentarios que minimizan y en la falta de respuesta ante situaciones de riesgo. Que este tendedero nos recuerde que cada mujer que falta es una herida abierta y que nuestro compromiso hoy y siempre debe ser luchar por un país donde ninguna más sea arrancada de su familia, olvidada o asesinada", concluyeron.

