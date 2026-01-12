Aryna Sabalenka reina en Brisbane
La número uno del mundo superó en sets corridos a Marta Kostyuk
BRISBANE.- La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, superó el domingo en sets corridos a Marta Kostyuk y conquistó su segundo título consecutivo en Brisbane, y el vigésimo segundo en total.
Fue el tercer año consecutivo que Sabalenka apareció en la final y la bielorrusa se mostró cómoda al cerrar una victoria de 6-4, 6-3 en solo una hora y 17 minutos en la Arena Pat Rafter.
El Brisbane International es un evento preparatorio para el Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero.
FINAL DE ALTA INTENSIDAD
Kostyuk comenzó con fuerza atacando el segundo servicio de Sabalenka, recuperando un quiebre temprano con sublimes dejadas que brevemente desconcertaron a la jugadora mejor clasificada del mundo.
Sin embargo, la intensidad implacable y la inteligencia en el juego de la bielorrusa resultaron decisivas al explotar la opresiva humedad de Brisbane con intensos intercambios desde la línea de fondo para asegurar el primer set en 40 minutos.
Kostyuk comenzó a debilitarse bajo la presión física, Sabalenka aceleró en el segundo set.
Con una mezcla de golpes de fondo contundentes y dejadas engañosas, forzó un creciente número de errores de la ucraniana para cerrar el torneo sin perder un set en toda la semana.
