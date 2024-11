Así quedó la Liguilla del Apertura 2024 en Liga MX Femenil

La fase regular del Apertura 2024 en la Liga MX Femenil terminó este fin de semana, dejando a los equipos clasificados a Liguilla.

Destacó que Rayadas se quedó con el liderato del torneo, mismo que tenía Tigres, pero tras los resultados de la Jornada 17 hubo cambios.

Rayadas se quedó con 42 puntos, mientras que las Amazonas lograron 41 puntos, así que esta rivalidad regional podría tomar un valor especial en la siguiente fase del torneo.

Aunque cayeron en esta última fecha, Pumas y Pachuca alcanzaron un lugar en la fiesta grande.

América goleó 4-1 al Atlas y Chivas aplastó 6-0 a Santos, justo los equipos ganadores avanzaron y en los cuartos de final existirá el Clásico Nacional.

¿Cuáles son los partidos?

En el futbol mexicano femenil quedaron definidos los cuartos de final del Apertura 2024.

Falta que determinen los días y horarios de los partidos.

Monterrey vs Toluca

Tigres vs Pumas

América vs Chivas

Pachuca vs Juárez