Aston Villa cae ante Everton y completa una serie de tropiezos de aspirantes al título de la Premier

Aston Villa se convirtió en el último aspirante al título en tropezar en un fin de semana de resultados sorprendentes en la Liga Premier, al sucumbir el domingo 1-0 ante el visitante Everton tras un error defensivo.

Después de que el defensa central Pau Torres perdiera el balón al borde de su área y el argentino Emiliano Emiliano Martínez fallara al detener un disparo débil, Thierno Barry aprovechó para anotar el único gol a los 59 minutos.

El Villa saltó a la cancha en busca de una victoria que le hubiera permitido superar al Manchester City en el segundo lugar y reducir la brecha con el líder Arsenal a cuatro puntos.

En cambio, se registró como otra oportunidad perdida. Al igual que lo fue para Arsenal en su empate 0-0 en Nottingham Forest el sábado, horas después de que el City perdiera 2-0 en el derbi contra el Manchester United. Liverpool, cuarto en la tabla, tampoco logró ganar, empatando 1-1 en casa contra el penúltimo Burnley.

Fue la primera derrota en casa desde el 31 de agosto para el Villa, que inesperadamente lucha por el título en gran parte gracias a su brillante rendimiento en el Villa Park. Desde esa derrota ante Crystal Palace, el Villa había ganado 11 partidos consecutivos en casa en todas las competiciones, la mejor racha del equipo en su feudo desde la temporada 1989-90.

El Villa se mantuvo detrás del City por diferencia de goles y a siete puntos de Arsenal, y su técnico Unai Emery sostuvo que su equipo ha rendido por encima de sus posibilidades en la liga inglesa.

"Seguimos sin ser un contendiente para estar entre los cinco primeros", dijo Emery. "Estamos (en ello) ahora, pero todavía no somos un contendiente. Hay otros equipos con más potencial que nosotros".

Everton saltó al décimo lugar con la victoria.

Resurgimiento de los Wolves

El colista Wolverhampton continuó su resurgimiento al conseguir un empate 0-0 como local ante Newcastle, extendiendo su racha invicta a cinco partidos en todas las competiciones.

Los Wolves sumaron apenas dos puntos de sus primeros 18 partidos de liga, pero han embolsado seis unidades en sus últimos cuatro. Sin embargo, todavía están a 14 puntos de la salvación y parecen destinados a regresar a la segunda división después de ocho años en la máxima categoría.

También necesitan cuatro puntos más para evitar el total más bajo en una sola temporada de la Premier: los 11 cosechados por Derby County en la campaña 2007-08.

El empate puso fin a una racha de tres victorias consecutivas en la liga para Newcastle, que quedó en el octavo lugar, a dos puntos del quinto Manchester United.