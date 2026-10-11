Atl. de San Luis recibe a un motivado Santos

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El Atlético de San Luis recibirá este domingo a Santos Laguna, en punto de las 17:00 horas, en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en el encuentro correspondiente al cierre de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto potosino buscará aprovechar su condición de local para mantener su buen paso en el campeonato, frente a un rival que también llega con una dinámica positiva.

Los antecedentes recientes favorecen ampliamente al Atlético de San Luis, que suma cinco victorias consecutivas frente a los laguneros en sus últimos enfrentamientos directos dentro de la Liga MX. El triunfo más reciente se registró el 22 de abril de 2026, durante el Clausura 2026, cuando los potosinos se impusieron por marcador de 2-0.

La racha comenzó a consolidarse con la victoria de 4-1 como visitantes en septiembre de 2025. Antes, San Luis había ganado 3-2 en marzo de ese mismo año, además de imponerse 3-1 en septiembre de 2024 y 3-0 en abril de ese año. La última victoria de Santos Laguna en los cinco antecedentes anteriores se remonta al 11 de noviembre de 2023, cuando derrotó 2-0 al Atlético de San Luis.

Sin embargo, el momento actual de ambos equipos añade un ingrediente de competitividad al encuentro. El Atlético de San Luis llega con dos triunfos consecutivos en el torneo, mientras que Santos Laguna acumula tres victorias seguidas. Estas rachas colocan a ambos conjuntos ante la oportunidad de prolongar su buen momento, aunque el historial reciente representa un antecedente favorable para los potosinos.

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En el balance general de enfrentamientos directos, Santos Laguna mantiene una ligera ventaja, con 13 victorias frente a las 11 del Atlético de San Luis, además de cinco empates, para un total de 29 partidos. Así, el duelo en el Alfonso Lastras Ramírez pondrá frente a frente el dominio reciente de los potosinos y la ventaja histórica de los laguneros, en un partido en el que ambos buscarán mantener su inercia ganadora.