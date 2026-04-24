Atlas cambia de dueño

México.- Con el fin de erradicar la multipropiedad en el futbol mexicano, este jueves se confirmó la venta de los Rojinegros del Atlas, durante la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Mediante un comunicado, Orlegi Sports oficializó la venta de los Zorros a Grupo PRODI del empresario José Miguel Bejos, quien también es dueño de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol.

La operación se encuentra todavía sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA); sin embargo, explica el comunicado que "ambas partes colaborarán estrechamente para asegurar una transición ordenada y eficiente".

Orlegi continuará a cargo de la gestión operativa de Atlas hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, dicha responsabilidad será asumida de manera exclusiva por PRODI.

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"Este proceso se condujo bajo criterios de diligencia, orden y transparencia, garantizando que la nueva propiedad cuente con las capacidades necesarias para dar continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro de Atlas FC", manifestó el presidente del Consejo de Administración de Orlegi, Alejandro Irarragorri Gutiérrez.

ORLEGI CON ATLAS, UNA DUPLA LAUREADA

En mayo de 2019, Grupo Orlegi compró al Atlas, tras una negociación con TV Azteca. En menos de tres años, los Rojinegros terminaron con una sequía de más de 70 años sin títulos.

Los Zorros se consagraron bicampeones del futbol mexicano en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. Además, impulsaron la creación de la Academia AGA, casa del Atlas.

"Así como la consolidación de sus procesos de formación de talento, estructuras profesionales, estabilidad operativa y fundamento para crecimiento sostenido", destaca Orlegi en su escrito.