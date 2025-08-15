Atlético de San Luis gana en Puebla

PUEBLA. – Lo que prometía ser un duelo más del Apertura 2025 entre Puebla y Atlético de San Luis, terminó envuelto en violencia antes de que sonara el silbatazo. Una riña entre ambulantes rivales en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc dejó una mujer muerta y un hombre herido por arma de fuego, según reportes oficiales. A pesar del caos, el partido se jugó.

En cancha, el Atlético de San Luis se impuso 0-2 a La Franja. El punto de quiebre fue una falta del portero Jesús Iván Rodríguez, alias "La Araña", sobre un delantero potosino: penal, gol de João Pedro y cambio de guardameta para el complemento: Julio González.

Ya en el minuto 70, João ajustició el juego con un doblete que selló el triunfo visitante.

Con esto, los potosinos suman tres puntos valiosos y se preparan para enfrentarse en la fecha 6 con Gallos Blancos de Querétaro, mientras que Puebla medirá fuerzas contra Pumas. Pero antes... atención: el Atlético viaja a Estados Unidos para medirse a los Seattle Sounders en la Leagues Cup, el mismo equipo que vapuleó a Cruz Azul con siete goles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Riña entre comerciantes deja una mujer muerta cerca del Estadio Cuauhtémoc