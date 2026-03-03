logo pulso
Atlético frustra la remontada del Barça

Los colchoneros se colocaron en la final de la Copa del Rey

Por EFE

Marzo 03, 2026 04:09 p.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey.

Los colchoneros hicieron valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.
El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72.

No obstante, se quedó a una diana de forzar la prórroga.  

