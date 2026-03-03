Atlético frustra la remontada del Barça
Los colchoneros se colocaron en la final de la Copa del Rey
El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey.
Los colchoneros hicieron valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.
El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72.
No obstante, se quedó a una diana de forzar la prórroga.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Atlético frustra la remontada del Barça
EFE
Los colchoneros se colocaron en la final de la Copa del Rey
Lesión de Cristiano Ronaldo pone en duda su visita a México
El Universal
La lesión podría afectar la participación de Ronaldo en el partido de preparación en México.
FIFA revela póster oficial del Mundial 2026
EFE
Diseño tipo collage representa a México, EE.UU. y Canadá.