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Atlético y Arsenal empatan en el Metropolitano

Los goles llegaron por penales ejecutados por Gyökeres para Arsenal y Álvarez para Atlético

Por EFE

Abril 29, 2026 03:04 p.m.
A
Atlético y Arsenal empatan en el Metropolitano

Atlético y Arsenal empataron (1-1) en el Metropolitano en partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Un penalti anotado por Viktor Gyökeres en el minuto 44 adelantó al Arsenal 0-1 al descanso. En el minuto 56, un penalti por manos de White fue anotado por Julián Álvarez, que puso el 1-1.

En el minuto 76, Hancko pisó a Eze dentro del área y el árbitro pitó penalti, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, rectificó.

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