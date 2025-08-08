Autorizan regreso de Stefano Vukov a la WTA tras suspensión por posible infracción

El entrenador de Elena Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, ha recibido autorización de la Gira de la WTA para regresar tras su suspensión por una posible infraccción al código de conducta.

Stefano Vukov fue suspendido provisionalmente en enero mientras la Gira realizaba una investigación. En febrero se anunció que la pesquisa había concluido y que la prohibición seguía vigente, sin especificar cuánto tiempo duraría.

La organización informó el viernes que a Vukov se le permitiría nuevamente recibir credenciales que le darían acceso a las áreas de jugadores y a las canchas de práctica en sus eventos.

"La WTA está absolutamente comprometida a proporcionar un entorno seguro y respetuoso para todos los deportistas y otros participantes, tal como se establece en nuestro Código de Conducta y Código de Protección", recalcó la gira en un comunicado. "Cualquier sanción emitida tras una violación de estas normas de protección se considera cuidadosamente y está sujeta a apelación ante un tribunal independiente. Aunque los detalles del caso permanecen confidenciales, podemos confirmar que el Sr. Vukov es elegible para recibir credenciales en eventos de la WTA."

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

The New York Times fue el primer medio en informar que la prohibición de Vukov había sido levantada.

Rybakina anunció antes del Abierto de Estados Unidos del año pasado que Vukov ya no sería su entrenador. Pero antes del Abierto de Australia comentó que Vukov se reincorporaría a su equipo.

La kazaja insistió en que él nunca la había maltratado durante el tiempo que trabajaron juntos.

Rybakina, clasificada en el puesto número diez de la WTA, acaba de alcanzar las semifinales del Abierto de Montreal antes de perder contra la adolescente canadiense Victoria Mboko, la eventual campeona.