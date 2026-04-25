Azulejos Toronto vencen 5-3 a Guardianes Cleveland con jonrón de Okamoto
Brayan Rocchio abrió el marcador para Cleveland, que no logra ganar tres juegos seguidos.
TORONTO (AP) — Kazuma Okamoto conectó un jonrón por segundo juego consecutivo, el venezolano Andrés Giménez pegó un sencillo de dos carreras y los Azulejos de Toronto vencieron el sábado por 5-3 a los Guardianes de Cleveland.
Victoria de Azulejos Toronto ante Guardianes Cleveland
Daulton Varsho aportó el hit que rompió el empate en la sexta entrada de tres carreras de Toronto, mientras los Azulejos ganaron apenas por segunda vez en ocho juegos ante rivales de la División Central de la Liga Americana.
Kevin Gausman (2-1) permitió dos carreras y seis hits en 6 2/3 entradas para apuntarse su segunda victoria consecutiva como abridor, mientras los Azulejos se recuperaron de la derrota del viernes por 8-6.
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Detalles del partido y actuaciones destacadas
David Fry conectó un jonrón solitario, el primero de su temporada, pero Cleveland no pudo encadenar victorias por cuarta vez. Los Guardians aún no han ganado tres seguidos en 2026.
Cleveland abrió el marcador en la tercera con un rodado impulsor del venezolano Brayan Rocchio.
Joey Cantillo (1-1) permitió tres carreras y seis hits en poco más de cinco entradas, y salió después de sencillos consecutivos del dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. y Okamoto para comenzar la sexta.
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