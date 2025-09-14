Barcelona aplasta al Valencia con un contundente 6-0 en La Liga española

MADRID (AP) — Al compás de dobletes de Raphinha, Robert Lewandowski y Fermín López, el Barcelona vapuleó el domingo 6-0 al Valencia en La Liga española el domingo.

El partido se jugó en las instalaciones de entrenamiento del Barcelona porque el club catalán aún no tiene los permisos adecuados para reabrir el renovado estadio Camp Nou.

Los reinantes campeones se llevaron la victoria a pesar de jugar sin el astro Lamine Yamal, quien se reincorporó al equipo con molestias del pubis tras disputar dos partidos con la selección de España por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

Fue el tercer triunfo en cuatro partidos este arranque de temporada para el Barça, que se colocó a dos puntos del líder Real Madrid, que el sábado superó a domicilio 2-1 a la Real Sociedad.

"Estoy muy contento con el rendimiento, desde el principio. Hemos jugado con intensidad y hemos jugado juntos", dijo el técnico azulgrana Hansi Flick. "Hemos visto cómo el once ha jugado estupendamente y el resto también han aumentado el nivel".

El Barça disputó su primer partido de liga en casa de la temporada en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 personas, mientras espera recibir los permisos que le permitirán regresar al Camp Nou, que tendrá capacidad para casi 100.000 aficionados.

El Johan Cruyff suele albergar al equipo femenino del Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos.

El Barça fue local en el Estadio Olímpico de la ciudad, de propiedad pública, en las últimas dos temporada mientras se realizaban las obras de renovación en el Camp Nou.

En control

Los azulgranas fueron una apisonadora desde el inicio contra el Valencia. López anotó sus goles a los 29 y 56 minutos, Raphinha marcó a los 53 y 66, mientras que Lewandowski perforó las redes a los 76 y 86.

Tanto Raphinha como Lewandowski anotaron sus goles después de salir del banquillo. Informes no confirmados de medios españoles dijeron que Raphinha no fue titular porque llegó tarde al equipo a la sesión de activación previa al partido.

Flick explicó más tarde que se trató una decisión técnica tras la participación del atacante con Brasil en la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, culminando con un partido en Bolivia.

"Raphinha venía de una largo viaje. Tiene una gran mentalidad. Sólo podemos disponer de once jugadores, hay muchos. Es lo único que puedo decir", indicó Flick.

Lewandowski, en su partido número 150 con el Barcelona, no había anotado previamente para el club en esta temporada de la liga.

"Estuvimos en control desde el principio. Sabíamos lo que teníamos que hacer para conseguir la victoria", dijo el centrocampista azulgrana Marc Casadó. "Jugamos nuestro juego. Las oportunidades de gol y los goles llegaron".

El Valencia, situado cerca del fondo de la clasificación con dos derrotas, apenas tuvo un remate a puerta.

En los tres últimos partidos entre los clubes, el Barcelona supera 18-1 al Valencia.

Otros resultados

El Real Betis remontó para empatar 2-2 con Levante, que había construido una ventaja de dos goles en los primeros 10 minutos.

Osasuna se apuntó su segunda victoria al vencer en casa 2-0 al Rayo Vallecano. El Celta de Vigo logró un empate 1-1 ante el visitante Girona gracias un penal en los descuentos que fue convertido por Borja Iglesias.