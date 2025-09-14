WWE despide a luchador estrella de México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- El mundo de la lucha libre recibió en 2025 una gran noticia, al darse a conocer la compra de AAA por parte de WWE.

La noticia, que se dio en el marco de uno de los eventos más importantes de la compañía estadounidense, ha sido una buena oportunidad para el talento mexicano, quienes en los últimos meses han tenido apariciones en Estados Unidos.

Por desgracia, no todo ha sido positivo sobre los estetas mexicanos en el corporativo comandado por Triple H, al terminar con la etapa de uno de los luchadores mexicanos con mayor renombre.

Se trata de Manuel Alfonso Andrade Oropeza, conocido internacionalmente como Andrade y en México como La Sombra, quien terminó su relación laboral con WWE.

De acuerdo con medios especializados, el mexicano, que se encontraba haciendo equipo con Rey Fénix, decidió abandonar la empresa luego de tener problemas con su proyección.

"El Ídolo", como era apodado por los aficionados, llevaba muchos meses sin actividad, lo que habría causado una gran molestia en el luchador, quien, luego de salir, tendría la posibilidad de regresar a AEW en Estados Unidos y, con ello, tener participación en el CMLL.