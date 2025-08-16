Barcelona se impone en La Liga con victoria sobre Mallorca

MADRID (AP) — Barcelona comenzó la defensa de su título de La Liga española el sábado, con una cómoda victoria de 3-0 en Mallorca, tras anotar temprano y aprovechar dos tarjetas rojas para los locales en la primera mitad.

Raphinha y Lamine Yamal, quienes lideraron el prolífico ataque del Barcelona la temporada pasada, necesitaron apenas siete minutos para impresionar nuevamente. Yamal encontró a Raphinha con un centro curvado cerca del segundo palo y el delantero brasileño cabeceó a unos pasos del arco..

El disparo de Ferran Torres desde fuera del área a los 23 minutos derivó en un gol que provocó quejas del Mallorca porque uno de sus jugadores estaba en el suelo tras ser golpeado en la cabeza por el balón en la jugada previa.

Algunos jugadores de Mallorca dejaron de jugar después de que su compañero Antonio Raíllo cayó, pero el árbitro José Luis Munuera Montero permitió que continuara el partido. Mallorca se quejó inmediatamente después de que Ferran anotó.

"El balón me da en la cabeza y han pasado diez segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo, entonces creo que da tiempo más que de sobra para pararlo", dijo Raillo. "Que nos explique porque otras jugadas las para al segundo y esta tarda diez".

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dijo que entendía por qué el Mallorca estaba molesto con la forma en que se gesstó el gol.

"Puedo entender el malestar del Mallorca", dijo Flick. "Si el árbitro no para, le digo a los futbolistas que deben seguir jugando".

Según Raíllo, Torres dijo que disparó sólo porque pensó que el juego se estaba deteniendo.

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, dijo que debería ser un protocolo el detener inmediatamente el juego si alguien es golpeado en la cabeza como le ocurrió a Raíllo.

"El cuarto árbitro le ha dicho a Munuera Montero delante mío que parase, que era un golpe en la cabeza. Pensaba que había pitado, luego he visto que no", relató el estratega. "He alucinado un poco. En las charlas dicen que hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. Me ha chocado muchísimo. Cuando te da el balón en la cabeza a veces estás mareado. No daba crédito cuando he visto que iba hacia el mediocampo".

El anfitrión se quedó con un hombre menos diez minutos después cuando Manu Morlanes fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla por cometer una falta sobre Yamal. Su primera amarilla fue por protestar el segundo gol del Barcelona.

La segunda tarjeta roja, a los 39, vino del delantero de Mallorca Vedat Muriqi, quien golpeó la cabeza del portero del Barcelona Joan García con su pie izquierdo mientras intentaba alcanzar un balón alto. El árbitro cambió la tarjeta de amarilla a roja tras una revisión de video.

Yamal hizo el 3-0 en el tiempo de descuento de la segunda mitad, con un remate al ángulo superior.

Barcelona, que ganó La Liga la temporada pasada con 102 goles, no contó con el veterano delantero Robert Lewandowski debido a una lesión. El recién fichado Marcus Rashford entró como sustituto a los 69.

García, el recién adquirido portero del Barça, no tuvo que trabajar mucho en su debut con el conjunto catalán después de ser fichado en el receso entre campañas en una transferencia desde el Espanyol, rival de la ciudad.

El portero Marc-André ter Stegen, titular habitual, está fuera tras someterse a una cirugía lumbar. García fue titular por delante de Wojciech Szczesny e Iñaki Peña, quienes reemplazaron a Ter Stegen la temporada pasada.

También debutó con el Barcelona el defensor de 18 años Jofre Torrents.

Valencia fue limitado en casa a un 1-1 por la Real Sociedad. Diego López puso al equipo local por delante a los 53 minutos y Takefusa Kubo igualó para la Sociedad tres minutos después.

Alavés abrió con una victoria en casa 2-1 sobre el recién ascendido Levante gracias al gol en el tiempo de descuento por parte de Nahuel Tenaglia .

El viernes, Rayo Vallecano venció 3-1 al Girona y Villarreal derrotó 2-0 al recién ascendido Oviedo.

El Atlético de Madrid visita este domingo al Espanyol, mientras que el Real Madrid recibe a Osasuna el martes.