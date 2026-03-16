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"Bofo" Bautista arma bronca en partido

Altercado entre exfutbolistas se viraliza en redes.

Por Redacción

Marzo 16, 2026 02:45 p.m.
A
Bofo Bautista protagoniza altercado.

Bofo Bautista protagoniza altercado.

Adolfo "Bofo" Bautista, uno de los futbolistas más emblemáticos y queridos por la afición de Chivas, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de protagonizar un altercado durante un partido amistoso disputado en Estados Unidos entre Morelia y América.
El exseleccionado nacional, mundialista en Sudáfrica 2010 bajo el mando de Javier Aguirre, formaba parte de un encuentro de exhibición entre figuras del pasado celebrado en el Santa Ana Stadium de California, cuando el ambiente se tensó.


En medio del duelo, Bautista perdió la calma y retó a golpes a Israel Martínez, desatando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y revivió el carácter explosivo que marcó buena parte de su carrera dentro y fuera de las canchas.


En las imágenes compartidas en redes sociales se observa al exjugador de Chiapas correteando a Martínez y retándolo a golpes, para después insultarlo y ser calmado por otros exfutbolistas como Cuauhtémoc Blanco, Óscar Rojas y Moisés Muñoz.


Tras el altercado, que generó una reacción inmediata de los aficionados, el representante azulcrema terminó saliendo del campo, mientras en redes sociales se recordaba el carácter de Bautista, el mismo que lo llevó a protagonizar conflictos en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors e Internacional de Porto Alegre.

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